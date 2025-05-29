Яким ЄС бачить мир в Україні: Мецола назвала головні позиції

"Мир означає насамперед припинення вогню. А потім угоду, яка не вирішує нічого щодо України без України. Це дуже важливий момент для нас. Ви ніколи не знайдете країну, яка дозволить комусь іншому приймати рішення щодо її території. І я вважаю, що це перше правило Європейського Союзу, а також наших союзників, включаючи Велику Британію та Канаду. Це першочерговий принцип", - пояснила Мецола.

Водночас голова Європарламенту додала, що сьогодні Росія продовжує завдавати ударів по території України попри спроби Сполучених Штатів Америки (США) вести переговори.