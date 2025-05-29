Каким ЕС видит мир в Украине: Метсола назвала главные позиции

В первую очередь, для завершения полномасштабной войны, Россия и Украина должны достичь прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского парламента Роберту Метсолу в интервью La Stampa.
"Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории. И я считаю, что это первое правило Европейского Союза, а также наших союзников, включая Великобританию и Канаду. Это первоочередной принцип", - пояснила Метсола.
В то же время председатель Европарламента добавила, что сегодня Россия продолжает наносить удары по территории Украины, несмотря на попытки Соединенных Штатов Америки (США) вести переговоры.
16 мая на территории Турции прошли первые за несколько лет прямые переговоры Украины и Российской Федерации (РФ) по урегулированию полномасштабной войны. В частности, в страну тогда прибыл президент Владимир Зеленский для личной встречи с диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв к переговорам.
В рамках диалога стороны рассматривали вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение последних выходных.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова, в ближайшее время Москва объявит о новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.
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