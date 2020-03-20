Ким Чен Ын провел военные учения

В КНДР провели несколько военных учений и испытали крылатые и баллистические ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на центральное телеграфное агентство КНДР.

Как сообщается, глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично командовал учениями реактивной артиллерии, в ходе которых испытали крылатые и баллистические ракеты.

Напомним, КНДР провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо и пролетел около 200 км.

Также, 2 марта Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. До этого КНДР произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.

Власти Японии считают, что КНДР 2 марта провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, а также выразил большое "удовлетворение тем, что артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и отлично выполнять свои боевые обязанности".