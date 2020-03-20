Кім Чен Ин провів військові навчання

В КНДР провели кілька військових навчань і випробували крилаті і балістичні ракети. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на центральне телеграфне агентство КНДР.

Як повідомляється, голова Північної Кореї Кім Чен Ин особисто командував навчаннями реактивної артилерії, в ході яких зазнали крилаті і балістичні ракети.

Нагадаємо, КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів в напрямку Японського моря. За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.

Також, 2 березня Північна Корея провела пуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря. До цього КНДР провела пуск двох снарядів РСЗВ великого калібру 28 листопада 2019 року.

Влада Японії вважають, що КНДР 2 березня провела запуск двох балістичних ракет малої дальності. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском, а також висловив велике задоволення тим, що артилеристи готові швидко реагувати на будь-які обставини і відмінно виконувати свої бойові обов'язки".