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КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Новости » В мире     09.03.2020 - 02:32
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Иллюстративное фото (kcna.kp)

Ракеты пролетели около 200 км

КНДР провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо и пролетели около 200 км.

"Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агентство Кyodo передает со ссылкой на правительство Японии, что КНДР провела пуски баллистических ракет. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли.

Береговая охрана рекомендовала находящимся в Японском море судам проявлять осторожность.

Напомним, 2 марта Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. До этого КНДР произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.

Власти Японии считают, что КНДР 2 марта провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, а также выразил большое "удовлетворение тем, что артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и отлично выполнять свои боевые обязанности".

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