Ким Чен Ын объяснил отсутствие данных о коронавирусе в КНДР

Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Власти КНДР утверждают, что в страны не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19

Северокорейский лидер Ким Чен Ын утверждает, что на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с начала пандемии. По его словам, КДНР заблокировала проникновение вируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

"Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом", - заявил лидер КНДР.

По утверждению властей страны, вирус не проник в КНДР из-за "дальновидной руководящей способности партии" и "сознательной слаженности народа", который повинуется ее приказам.

Отметим, ранее сообщалось, что Северная Корея тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса.

Китай заявил о готовности помочь Северной Корее в борьбе с COVID-19 после письма лидера КНДР Ким Чен Ына главе КНР Си Цзиньпиню.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует реальная опасность голода в Северной Корее в связи со вспышкой коронавируса.

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Автор: Артур Родивилов