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Помпео заявил об угрозе коронавируса и голода в КНДР

Новости » Политика     29.04.2020 - 23:24
Помпео заявил об угрозе коронавируса и голода в КНДР
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Заявление сделано на фоне сообщений о здоровье Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует реальная опасность голода в Северной Корее в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео сделал такое заявление, подчеркнув, что США внимательно следят за сообщениями о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты также серьезно изучают ситуацию в Северной Корее, граничащую с Китаем, с учетом рисков, связанных с коронавирусом.

"Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, будет нехватка продовольствия. Мы внимательно следим за каждой из этих вещей, поскольку они реально влияют на нашу миссию, которая в конечном итоге сводится к задаче денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Помпео.

Позднее, на пресс-конференции в Госдепартаменте, он отметил, что Соединенные Штаты будут и впредь уделять основное внимание денуклеаризации Северной Кореи, "независимо от того, что там происходит".

Как известно, слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

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