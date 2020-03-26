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Северная Корея тайно просила о помощи в борьбе с коронавирусом, - FT

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:21
Северная Корея тайно просила о помощи в борьбе с коронавирусом, - FT
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала вспышки коронавируса власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения

Северная Корея (КНДР) тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отметим, с начала вспышки коронавируса власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов является недостаточным, поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - пишет издание.

Издание пишет, что учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса.

Напомним, Северная Корея с 22 января закрыла свою границу для иностранных туристов из-за опасений распространения коронавируса из Китая.

Отметим, число умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - умерли 7 тыс. 503 человека. Далее с почти вдвое меньшим показателем летальности - Испания (3 тыс. 647 человек).

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