Китай заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с COVID-19 после письма Ким Чен Ына

Фото: Ким Чен Ын и Си Цзиньпинь (KCNA)

Китай обеспокоен ситуацией в Северной Корее

Китай заявил о готовности помочь Северной Корее в борьбе с COVID-19 после письма лидера КНДР Ким Чен Ына главе КНР Си Цзиньпиню. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, Китай готов оказать поддержку Северной Корее в рамках своих возможностей в борьбе с пандемией коронавируса.

Си Цзинь Пинь заявил, что он очень обеспокоен ситуацией в Северной Корее и здоровьем ее жителей. По его словам, усилия КНДР по борьбе с респираторными заболеваниями "достигли положительных результатов".

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину. По его словам, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Кроме этого, Северная Корея тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что после 20-тидневного отсутствия на публике, Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне. До этого СМИ сообщали, что лидер КНДР мог умереть после недавней операции на сердце, которая проходила в Китае.

Также сообщалось, что в Северной Корее готовят на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств.