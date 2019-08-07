Ким Чен Ын назвал причину запуска ракет КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений. Об этом сообщает AFP.

Ким Чен Ын отметил, что упомянутые военные действия станут поводом для того, чтобы направить "адекватное предупреждение" совместному военному учению, которое сейчас проводят власти США и Южной Кореи.

Напомним, КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов во вторник, 6 августа. Запуск ракет неизвестного типа был произведен с восточного побережья страны в провинции Хванке-Намдо над Японским морем. Это был 4 запуск северокорейских ракет.

Отметим, Соединенные Штаты и Южная Корея также засекли третий пуск ракеты с территории Северной Кореи. Запуск был похож на испытание двух баллистических ракет малой дальности.

Кроме этого, 31 июля произошел второй запуск ракет с КНДР. Снаряды были запущены из провинции Хамген. Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, Северной Кореей, они оказались баллистическими.

РБК-Украина писало, что 25 июля был зафиксирован запуск КНДР двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней можно назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре, поскольку якобы испытывались ракеты малой дальности, а о них в соглашении не упоминается.