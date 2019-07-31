КНДР снова запустила несколько ракет

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Неопознанные снаряди были выпущены с полуострова Ходо на востоке Северной Кореи

Северная Корея (КНДР) ночью в среду, 31 июля, запустила множество неопознанных ракет. Об этом заявили в южнокорейский Объединенном комитете начальников штабов, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.

Все, что известно на данный момень - снаряды были запущены из провинции Хамген.

"Снаряды были выпущены с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье страны", - говорится в сообщении.

Это уже второй запуск неопознанных ракет Северной Кореей, зафиксированный за последние дни.

25 июля был зафиксирован запуск КНДР двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем, и были предупреждением в связи с военными учениями, запланированными в Южной Корее совместно с США.

Напомним, в Белом доме утверждают, что в ходе американо-северокорейской рабочей встречи северокорейский чиновник заявил сотруднику Совета национальной безопасности США о возможности оживить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Возможное возобновление переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в самом скором времени анонсировал и госсекретарь США Майк Помпео.