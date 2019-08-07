Кім Чен Ин назвав причину запуску ракет КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав останній запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південній Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань. Про це повідомляє AFP.

Кім Чен Ин зазначив, що згадані воєнні дії стануть приводом для того, щоб направити "адекватне попередження" спільному військовому вченню, яке зараз проводить влада США і Південної Кореї.

Нагадаємо, КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у вівторок, 6 серпня. Запуск ракет невідомого типу був проведений зі східного узбережжя країни в провінції Хванке-Намдо над Японським морем. Це був 4 запуск північнокорейських ракет.

Зазначимо, Сполучені Штати і Південна Корея засікли також третій пуск ракети з території Північної Кореї. Запуск був схожий на випробування двох балістичних ракет малої дальності.

Крім цього, 31 липня стався другий запуск ракет з КНДР. Снаряди були запущені з провінції Хамген. Південній Кореї вдалося визначити тип невпізнаних раніше ракет, випущених у середу, 31 липня, Північною Кореєю, вони виявилися балістичними.

РБК-Україна писало, що 25 липня був зафіксований запуск КНДР двох невпізнаних ракет, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю у останні кілька днів можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином у Сінгапурі, оскільки нібито випробовувалися ракети малої дальності, а про них в угоді не згадується.