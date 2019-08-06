КНДР снова запустила неопознанные ракеты в Японском море

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Южнокорейские военные находятся в состоянии боеготовности

Северная Корея (КНДР) провела запуск двух неопознанных снарядов во вторник, 6 августа. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации южнокорейских военных, запуск ракет неизвестного типа был произведен с восточного побережья страны в провинции Хванкэ-Намдо над Японским морем

Объединенный комитет военачальников Южной Кореи также сообщил, что наблюдает за ситуацией и поддерживает боеготовность.

Напомним, ранее Северная Корея заявила, что 2 августа испытала реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, в то время как южнокорейские военные сообщали, что в этот день были запущены реактивные снаряды неустановленного типа, которые преодолели около 220 километров в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты в 25 километров.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней нельзя назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре, поскольку якобы испытывались ракеты малой дальности, а о них в соглашении не упоминается.