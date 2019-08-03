Запуски ракет КНДР не нарушают сингапурских договоренностей, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

По словам президента США, в Сингапуре не обсуждались ракеты малой дальности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей (КНДР) в последние несколько дней нельзя назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Эти испытания ракет не являются нарушением нашего соглашения, подписанного в Сингапуре, мы не говорили о запусках ракет малой дальности", - написал Трамп.

Он также добавил, что Северной Корее есть что терять и уверен, что лидер КНДР не будет нарушать доверие, возникшее между ними.

"Председатель Ким не хочет разочаровывать меня, нарушая доверие. Северной Корее есть, чтj терять", - отметил Трамп.

В то же время президент США признал, что ракетные запуски Пхеньяна нарушают требования нескольких резолюций ООН.

Напомним, Северная Корея за восемь дней выпустила три ракеты малой дальности, якобы таким образом отреагировав на запланированные военные учения между Южной Кореей и США.