Ким Чен Ын: КНДР должна готовиться к диалогу или конфронтации с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проанализировал политические тенденции администрации США в отношении КНДР. Он определил "соответствующие стратегические и тактические меры реагирования и направления действий".
Об этом пишет KCNA.
Ким Чен Ын подчеркнул необходимость быть готовым "как к диалогу, так и к конфронтации, чтобы защитить достоинство и интересы страны и надежно обеспечить мирную обстановку и национальную безопасность".
Недавно президент США Джо Байден назвал условие встречи с лидером КНДР.
Ранее сообщалось, что целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.