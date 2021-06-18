UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ким Чен Ын: КНДР должна готовиться к диалогу или конфронтации с США

Автор: Даша Харченко

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проанализировал политические тенденции администрации США в отношении КНДР. Он определил "соответствующие стратегические и тактические меры реагирования и направления действий".

Об этом пишет KCNA.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость быть готовым "как к диалогу, так и к конфронтации, чтобы защитить достоинство и интересы страны и надежно обеспечить мирную обстановку и национальную безопасность".

Недавно президент США Джо Байден назвал условие встречи с лидером КНДР.

Ранее сообщалось, что целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР