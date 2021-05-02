ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Администрация Байдена намерена добиться отказа КНДР от ядерного оружия

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 21:17
Администрация Байдена намерена добиться отказа КНДР от ядерного оружия Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Александр Белоус

Целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал ABC.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не направлена на враждебность, она нацелена на поиск решений. Она нацелена на окончательное достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Салливан.

Как отмечает ABC, Белый дом недавно объявил о завершении своего пересмотра политики Северной Кореи. Президент США Джо Байден не будет полагаться на "стратегическое терпение" - термин, определявший подход эпохи Барака Обамы.

Салливан, заявил, что "более выверенный, практичный и взвешенный подход дает наилучшие шансы" сдвинуть вопрос с мертвой точки для уменьшения проблемы, создаваемой ядерной программой КНДР.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не планирует встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент США не будет брать пример с Дональда Трампа.

Отметим, в середине марта Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в Пхеньяне не комментировали это событие, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки КНДР ядерное оружие
NEWS
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии