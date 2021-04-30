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Белый дом определился с политикой по Северной Корее: “большой сделки” не будет

Новина українською → Вашингтон, Пятница 30 апреля 2021 21:23
Белый дом определился с политикой по Северной Корее: “большой сделки” не будет Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента США Джо Байдена определилась с политикой в отношении Северной Кореи. Белый дом не будет стремиться к “большой сделке” или полагаться на “стратегическое терпение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, администрация Джо Байдена завершила пересмотр политики в отношении Северной Кореи. “Наша цель по-прежнему полная денуклеаризация Корейского полуострова", - отметила Псаки.

Она добавила, что "стратегическое терпение" экс-президента США Барака Обамы и попытка заключить всеобъемлющее соглашение с Северной Кореей при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе нынешней администрации не подходит.

"Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение", - сказала Псаки, уточнив, что США продолжат консультироваться с Южной Кореей, Японией и другими союзниками в регионе.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не планирует встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент США не будет брать пример с Дональда Трампа, отмечала Псаки.

Отметим, в середине марта Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в Пхеньяне не комментировали это событие, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи.

Спустя еще несколько дней в КНДР заявили о проведении запуска новой тактической ракеты. Также в Северной Корее подтвердили, что в воскресенье производился пуск двух крылатых ракет.

После этого Джо Байден заявил, что Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

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