Кім Чен Ин: КНДР має готуватися до діалогу або конфронтації з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проаналізував політичні тенденції адміністрації США щодо КНДР. Він визначив "відповідні стратегічні і тактичні заходи реагування і напрямки дій".
Про це пише KCNA.
Кім Чен Ин наголосив на необхідності бути готовим "як до діалогу, так і до конфронтації, щоб захистити гідність і інтереси країни і надійно забезпечити мирну обстановку і національну безпеку".
Нещодавно президент США Джо Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР.
Раніше повідомлялося, що метою США як і раніше залишається повністю без'ядерна територія Корейського півострова. США готові дипломатичним переговорам з КНДР.