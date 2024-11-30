Ким Чен Ын заявил, что РФ имеет право на "самооборону" в ответ на удары вглубь страны
Использование Украиной оружия большой дальности якобы является результатом прямого военного вмешательства США. И Россия имеет право на "самооборону".
Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу, 29 ноября Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и сказал, что якобы США и Запад заставили власти Киева атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности, и поэтому Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить цену".
"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", - сказал диктатор.
Кроме того, Ким Чен Ын пообещал расширить связи с Россией во всех сферах, включая военные дела, в рамках всестороннего стратегического партнерства, которое он подписал с главой Кремля Владимиром Путиным в июне, которое включает соглашение о взаимной обороне.
Сотрудничество России и КНДР
Отношения между Москвой и Пхеньяном резко продвинулись после того, как их лидеры провели саммит в сентябре прошлого года в России, и с тех пор КНДР отправила более 10 тысяч контейнеров боеприпасов, а также самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.
Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея направила более 10 тысяч военных в Россию, и их перебросили на линии фронта, включая Курскую область, откуда оккупанты пытаются вытеснить ВСУ.
Ранее США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. В свою очередь, Россия устроила уже несколько массовых ударов по энергетической инфраструктуре Украины, заявив, что это, якобы, является ответом на использование США ракет средней дальности.
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