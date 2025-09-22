Кім Чен Ин заявив про створення "секретної зброї"

За його словами, Північна Корея вже здійснила серйозні кроки у створенні нових есмінців, що стало початком перетворення країни на морську державу. Також триває зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення звичайного озброєння.

"Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", - заявив Кім Чен Ин.

Щодо міжкорейських відносин, диктатор підтвердив небажання вести діалог із Південною Кореєю.

"Користуючись нагодою, хотів би ще раз прояснити нашу позицію щодо відносин із Республікою Корея. Нам нема про що говорити з Республікою Корея, у нас немає з ними спільних справ", - сказав лідер КНДР.

Він додав, що дві країни вже десятиліттями існують як окремі держави та ще у 1991 році обидві стали членами ООН.

За його словами, "рішення визнати в Республіці Корея іншу, найбільш ворожу державу, не було раптовим... це лише визнання фактів".