Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия"

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.
По его словам, Северная Корея уже осуществила серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу. Также продолжается укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.
"Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", - заявил Ким Чен Ын.
Что касается межкорейских отношений, диктатор подтвердил нежелание вести диалог с Южной Кореей.
"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел", - сказал лидер КНДР.
Он добавил, что две страны уже десятилетиями существуют как отдельные государства и еще в 1991 году обе стали членами ООН.
По его словам, "решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство, не было внезапным... это лишь признание фактов".
Северная Корея известна своей изолированностью и авторитарным режимом под руководством Ким Чен Ына. Страна активно развивает ядерную программу и ракетные технологии, демонстрируя военную мощь в ответ на международные санкции и политическое давление.
Регулярно проводятся испытания баллистических ракет и ядерных систем, сопровождающиеся пропагандистскими заявлениями о готовности защищать национальные интересы.
Такие демонстрации имеют целью как внутреннюю мобилизацию населения, так и давление на мировое сообщество, показывая, что Пхеньян готов к эскалации в случае угрозы.
Северная Корея также использует военные парады и масштабные учения для того, чтобы продемонстрировать технические достижения и боеготовность армии.
В августе-сентябре 2025 года Северная Корея провела испытания ударных и разведывательных дронов с интеграцией ИИ, новых зенитных ракет и твердотопливного двигателя.
В октябре КНДР готовится к масштабному военному параду по случаю 80-й годовщины Трудовой партии. Подготовка включает развертывание техники и личного состава на поле возле аэропорта в Пхеньяне.
А недавно Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.