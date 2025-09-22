RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия"

Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о новых достижениях в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

По его словам, Северная Корея уже осуществила серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу. Также продолжается укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.

"Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", - заявил Ким Чен Ын.

Что касается межкорейских отношений, диктатор подтвердил нежелание вести диалог с Южной Кореей.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел", - сказал лидер КНДР.

Он добавил, что две страны уже десятилетиями существуют как отдельные государства и еще в 1991 году обе стали членами ООН.

По его словам, "решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство, не было внезапным... это лишь признание фактов".

 

Военные парады и демонстрации силы КНДР

Северная Корея известна своей изолированностью и авторитарным режимом под руководством Ким Чен Ына. Страна активно развивает ядерную программу и ракетные технологии, демонстрируя военную мощь в ответ на международные санкции и политическое давление.

Регулярно проводятся испытания баллистических ракет и ядерных систем, сопровождающиеся пропагандистскими заявлениями о готовности защищать национальные интересы.

Такие демонстрации имеют целью как внутреннюю мобилизацию населения, так и давление на мировое сообщество, показывая, что Пхеньян готов к эскалации в случае угрозы.

Северная Корея также использует военные парады и масштабные учения для того, чтобы продемонстрировать технические достижения и боеготовность армии.

В августе-сентябре 2025 года Северная Корея провела испытания ударных и разведывательных дронов с интеграцией ИИ, новых зенитных ракет и твердотопливного двигателя.

В октябре КНДР готовится к масштабному военному параду по случаю 80-й годовщины Трудовой партии. Подготовка включает развертывание техники и личного состава на поле возле аэропорта в Пхеньяне.

А недавно Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.

