Як стало відомо, у Пхеньяні відбувся одинадцятий з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який проводять у Північній Кореї раз на п'ять років для юнаків та дівчат від 14 до 30 років.

Захід, завершився цього тижня масовими мітингами, смолоскипними ходами та урочистим концертом.

Кім Чен Ин під час виступу закликав до "посилення організованості та ідеологічної дисципліни" серед молоді та наголосив, що молодіжна ліга є важливою силою для виконання рішень правлячої партії.

Як пише Reuters, робітнича партія прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні в Україні, заявивши у своєму листі учасникам конгресу, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, "стали бомбами і полум'ям" для захисту честі країни.

За даними південнокорейських, українських та західних чиновників, КНДР відправила близько 14 тисяч військових для підтримки російських сил у Курській області. Вони також стверджують, що понад 6 тисяч із них могли загинути.

Минулого місяця Пхеньян відкрив меморіал на честь загиблих солдатів. На тлі посилення ідеологічного контролю влада КНДР також жорстко обмежує вплив іноземної культури, зокрема південнокорейської музики, фільмів і сленгу.