Кім Чен Ин вперше випробував нові "розумні" ракети

КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Північна Корея значно наростила можливості для виробництва ядерної зброї. За даними МАГАТЕ, на ядерних об'єктах країни спостерігається посилена активність.

Зокрема, темпи розвитку арсеналу Пхеньяна дозволяють щороку створювати близько 20 ядерних боєголовок.

Це відбувається на тлі нової військової стратегії Кім Чен Ина, яка передбачає одночасний розвиток як ядерних, так і звичайних збройних сил КНДР.