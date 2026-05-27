Ким Чен Ын впервые испытал новые "умные" ракеты

Как сообщает агентство, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он положительно оценил их результаты.

Во время испытаний проверили мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы 240-миллиметрового реактивного снаряда, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ.

Отмечается, что новая крылатая ракета способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.

Ким Чен Ын заявил, что действующая международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства КНДР на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.