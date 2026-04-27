Кім Чен Ин відкрив у КНДР музей із "трофейною" технікою ЗСУ (фото)

У Північній Кореї 26 квітня відкрили музей із захопленою українською технікою - танками Leopard і Abrams, бронемашинами Marder та іншою зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).
Меморіальний музей бойових подвигів закордонних військових операцій - так офіційно називається об'єкт. У його виставковій частині зібрали техніку, яку Росія захопила на полях боїв в Україні.
Серед експонатів:
На церемонії поруч із лідером КНДР Кім Чен Ином та вищими посадовцями країни стояв міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов на чолі російської делегації.
Комплекс присвячений участі північнокорейських військових у боях на Курщині.
Фото: У Північній Кореї відкрили виставку техніки, захопленої в України: перші подробиці (KCNA)
Ще 14 лютого 2026 року Кім Чен Ин особисто приїхав на будівництво цього об'єкта. Він оглянув скульптурні панелі, перевірив хід робіт і дав вказівки щодо фінального вигляду меморіалу. До будівництва залучили підрозділи Корейської народної армії.
Перші повідомлення про відправку північнокорейських військових до Росії з'явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міноборони України та розвідка Південної Кореї зафіксували переправлення перших 1500 солдатів, яких згодом кинули на Курщину.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські фахівці дослідили уламки північнокорейських балістичних ракет KN-23, якими Росія атакує Україну.
їВиявилось, що ці ракети містять цивільні чипи та компоненти 50-річної давнини - і не є копіями російських "Іскандерів", попри зовнішню схожість.
Водночас стало відомо, що КНДР різко наростила потужності для виробництва ядерної зброї. На об'єктах у Йонбені зафіксована підвищена активність, а супутникові знімки підтверджують будівництво нового заводу зі збагачення урану.