Ким Чен Ын открыл в КНДР музей с "трофейной" техникой ВСУ (фото)

В Северной Корее 26 апреля открыли музей с захваченной украинской техникой - танками Leopard и Abrams, бронемашинами Marder и другим оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA).
Мемориальный музей боевых подвигов зарубежных военных операций - так официально называется объект. В его выставочной части собрали технику, которую Россия захватила на полях боев в Украине.
На церемонии рядом с лидером КНДР Ким Чен Ыном и высшими должностными лицами страны стоял министр обороны РФ Андрей Белоусов во главе российской делегации.
Комплекс посвящен участию северокорейских военных в боях на Курщине.
Фото: В Северной Корее открыли выставку техники, захваченной у Украины: первые подробности (KCNA)
Еще 14 февраля 2026 года Ким Чен Ын лично приехал на строительство этого объекта. Он осмотрел скульптурные панели, проверил ход работ и дал указания относительно финального вида мемориала. К строительству привлекли подразделения Корейской народной армии.
Первые сообщения об отправке северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Главное управление разведки Минобороны Украины и разведка Южной Кореи зафиксировали переправку первых 1500 солдат, которых впоследствии бросили на Курщину.
Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские специалисты исследовали обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, которыми Россия атакует Украину.
Оказалось, что эти ракеты содержат гражданские чипы и компоненты 50-летней давности - и не являются копиями российских "Искандеров", несмотря на внешнее сходство.
В то же время стало известно, что КНДР резко нарастила мощности для производства ядерного оружия. На объектах в Йонбене зафиксирована повышенная активность, а спутниковые снимки подтверждают строительство нового завода по обогащению урана.