Кім Чен Ин відкрив у КНДР музей із "трофейною" технікою ЗСУ (фото)

14:20 27.04.2026 Пн
Що там робив міністр оборони РФ?
aimg Олена Чупровська
Фото: У КНДР відкрили музей із захопленою зброєю України (росЗМІ)

У Північній Кореї 26 квітня відкрили музей із захопленою українською технікою - танками Leopard і Abrams, бронемашинами Marder та іншою зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Що виставили в музеї

Меморіальний музей бойових подвигів закордонних військових операцій - так офіційно називається об'єкт. У його виставковій частині зібрали техніку, яку Росія захопила на полях боїв в Україні.

Серед експонатів:

  • танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams;
  • бойові машини піхоти Marder;
  • броньовані розвідувальні машини AMX-10RC;
  • бронетранспортери VAB;
  • бронемашини з підвищеним протимінним захистом, зокрема турецькі Kirpi.

Фото: КНДР відкрила музей "бойових подвигів" - з технікою, захопленою в українських військових (KCNA)

На церемонії поруч із лідером КНДР Кім Чен Ином та вищими посадовцями країни стояв міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов на чолі російської делегації.

Комплекс присвячений участі північнокорейських військових у боях на Курщині.

Як будували музей

Фото: У Північній Кореї відкрили виставку техніки, захопленої в України: перші подробиці (KCNA)

Фото: У Північній Кореї відкрили виставку техніки, захопленої в України: перші подробиці (KCNA)

Ще 14 лютого 2026 року Кім Чен Ин особисто приїхав на будівництво цього об'єкта. Він оглянув скульптурні панелі, перевірив хід робіт і дав вказівки щодо фінального вигляду меморіалу. До будівництва залучили підрозділи Корейської народної армії.

Коли КНДР вступила у війну

Перші повідомлення про відправку північнокорейських військових до Росії з'явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міноборони України та розвідка Південної Кореї зафіксували переправлення перших 1500 солдатів, яких згодом кинули на Курщину.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські фахівці дослідили уламки північнокорейських балістичних ракет KN-23, якими Росія атакує Україну.

їВиявилось, що ці ракети містять цивільні чипи та компоненти 50-річної давнини - і не є копіями російських "Іскандерів", попри зовнішню схожість.

Водночас стало відомо, що КНДР різко наростила потужності для виробництва ядерної зброї. На об'єктах у Йонбені зафіксована підвищена активність, а супутникові знімки підтверджують будівництво нового заводу зі збагачення урану.

