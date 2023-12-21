UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім Чен Ин пригрозив нанести ядерний удар у разі провокацій

Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.

"Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї", - заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.

Запуск КНДР балістичних ракет

19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.

У Японії скликали засідання Ради національної безпеки через можливе падіння ракети у Східне море.

США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони для стримування КНДР. 

 

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРКім Чен Ин