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Ким Чен Ын пригрозил нанести ядерный удар в случае провокаций

Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян без колебаний нанесет ядерный удар, если противник спровоцирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время встречи с солдатами ракетного управления вооруженных сил по поводу недавних учений по запуску межконтинентальной баллистической ракеты, диктатор КНДР сказал, что в случае ядерных провокаций противника без колебаний нанесет удар из ядерного оружия.

"Решительная военная деятельность, проводимая была четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, чтобы не мешать даже ядерному атакованию, когда противник провоцирует его с помощью ядерного оружия", - заявил Ким Чен Ин.

Он добавил, что запуск межконтинентальных баллистических ракет продемонстрировал высокую мобильность вооруженных сил и их способность к быстрому нападению, и призвал приложить усилия для дальнейшего повышения их боеспособности.

Запуск КНДР баллистических ракет

19 декабря КНДР запустила пролетевшую более 1000 км баллистическую ракету. Наблюдал за этим северокорейский диктатор Ким Чен Ин.

Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря.

В Японии созвали заседание Совета национальной безопасности из-за возможного падения ракеты в Восточное море.

США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны для сдерживания КНДР.

 

 

 

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КНДРКим Чен Ын