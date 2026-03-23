ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кім Чен Ин переобраний на посаду голови державних справ Північної Кореї

08:00 23.03.2026 Пн
2 хв
Лідера КНДР переобрали, але сестра в списки Державної комісії у справах КНДР не потрапила
aimg Едуард Ткач
Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина знову призначили головою з державних справ КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: "Подарунок" для Кім Чен Ина: США залишили Південну Корею без ППО заради Ірану

Як пише агентство, переобрання відбулося після того, як днем раніше пройшло перше засідання Верховних народних зборів.

При цьому, впливова сестра лідера Кім Йо Чжон, була відсутня в списку Державної комісії у справах держави - вищого керівного органу країни, в якому вона працювала з 2021 року.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї кажуть, що з'ясовують причини, через які вона більше не значитися в списках. Але аналітики зазначають, що цей крок не обов'язково означає втрату впливу.

"Її відсутність свідчить не про зниження статусу, а про стратегічний розподіл ролей", - сказав професор Університету Кеннам Лім Ил-чоль, додавши, що молодша Кім продовжує мати реальну владу в ролі директора департаменту в правлячій Трудовій партії, де вона може відігравати більш важливу, орієнтовану на партію роль у координації політики.

Також Reuters пояснює, що севекорейські збори, які формально затверджують державну політику, зазвичай збираються після з'їзду правлячої Трудової партії, щоб втілити рішення партії в закони.

Як очікується, на зустрічі в Пхеньяні обговорюватимуть поправки та доповнення до соціалістичної конституції, а також вибори голови Державної комісії у справах держави та інших державних керівних органів.

"Увагу зосереджено на тому, чи перегляне Пхеньян свою конституцію, щоб офіційно закріпити політику лідера Кім Чен Ина щодо Південної Кореї, засновану на концепції "двох ворожих держав", - ідеться в публікації.

Крім цього, буде розглянуто п'ятирічний економічний план країни.

Влада в КНДР

Нагадаємо, буквально місяць тому главу КНДР Кім Чен Ина було переобрано на посаду генерального секретаря Трудової партії Північної Кореї. Це сталося на 4-й день з'їзду партії.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, у КНДР посилюється роль дочки лідера країни. Медіа повідомляли, що підліток уже отримав управлінську функцію в структурі, пов'язаній із ракетною програмою, а деякі рішення почали проходити через неї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КНДР Кім Чен Ин Північна Корея
Новини
Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України
Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО