Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи

08:00 23.03.2026 Пн
2 мин
Лидера КНДР переизбрали, но сестра в списки Государственной комиссии по делам КНДР не попала
Эдуард Ткач
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь был назначен председателем по государственным делам КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, переизбрание состоялось после того, как днем ранее прошло первое заседание Верховного народного собрания.

При этом, влиятельная сестра лидера Ким Е Чжон, отсутствовала в списке Государственной комиссии по делам государства - высшего руководящего органа страны, в котором она работала с 2021 года.

В Министерстве объединения Южной Кореи говорят, что выясняют причины, по которым она больше не числиться в списках. Но аналитики отмечают, что этот шаг не обязательно означает потерю влияния.

"Ее отсутствие свидетельствует не о снижении статуса, а о стратегическом разделении ролей", - сказал профессор Университета Кеннам Лим Ыль-чхоль, добавив, что младшая Ким продолжает обладать реальной властью в качестве директора департамента в правящей Трудовой партии, где она может играть более важную, ориентированную на партию роль в координации политики.

Также Reuters поясняет, что севекорейское собрание, формально утверждающее государственную политику, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы воплотить решения партии в законы.

Как ожидается, на встрече в Пхеньяне будут обсуждаться поправки и дополнение к социалистической конституции, а также выборы председателя Государственной комиссии по делам государства и других государственных руководящих органов.

"Внимание сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы официально закрепить политику лидера Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи, основанную на концепции "двух враждебных государств", - говорится в публикации.

Помимо этого, будет рассмотрен пятилетний экономический план страны.

Власть в КНДР

Напомним, буквально месяц назад глава КНДР Ким Чен Ын был переизбран на должность генерального секретаря Трудовой партии Северной Кореи. Это произошло на 4-й день съезда партии.

Также мы писали, что по данным СМИ, в КНДР усиливается роль дочери лидера страны. Медиа сообщали, что подросток уже получил управленческую функцию в структуре, связанной с ракетной программой, а некоторые решения начали проходить через нее.

