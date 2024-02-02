Кім Чен Ин наказав підвищити боєготовність ВМС для "посилення підготовки до війни"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" й захисту морського суверенітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.
Зазначається, що нещодавно КНДР провела три раунди запусків крилатих ракет протягом тижня, в тому ж числі й тестові випробування нової стратегічної крилатої ракети, яка запускається з підводного човна.
Під час візиту на корабельню Нампхо, на західному узбережжі країни, Кім Чен Ин заявив, що зміцнення ВМС є "найважливішим питанням", яке вимагає модернізації суднобудівної промисловості Півночі.
Зокрема диктатора проінформували про поточну підготовку до будівництва військових кораблів. Кім Чен Ин, зі свого боку, наказав просуватись вперед у виконанні п'ятирічного плану військового розвитку, висунутого під час партійного з'їзду у 2021 році.
"Під час ключової зустрічі Кім пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, в тому числі атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-шпигун і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі", - пише видання.
В останні тижні Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю. Видання The New York Times повідомило, що у США передбачається можливість початку воєнних дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.
Водночас ЗМІ пишуть й про те, що Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.
У Білому домі розповіли, що Північна Корея намагається створити балістичні ракети далекого радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.
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