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Ким Чен Ын приказал повысить боеготовность ВМС для "усиления подготовки к войне"

Фото: Ким Чен Ын, диктатор КНДР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Заявление было сделано во время того, как Северная Корея нагнетает напряженность на Корейском полуострове с начала этого года. 

Отмечается, что недавно КНДР провела три раунда запусков крылатых ракет в течение недели, в том же числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, которая запускается с подводной лодки. 

Во время визита на верфь Нампхо, на западном побережье страны, Ким Чен Ын заявил, что укрепление ВМС является "важнейшим вопросом", который требует модернизации судостроительной промышленности Севера. 

В частности диктатора проинформировали о текущей подготовке к строительству военных кораблей. Ким Чен Ын, со своей стороны, приказал продвигаться вперед в выполнении пятилетнего плана военного развития, выдвинутого во время партийного съезда в 2021 году. 

"Во время ключевой встречи Ким пообещал разработать высокотехнологичное оружие, в том числе атомную подводную лодку, а также гиперзвуковую боеголовку, спутник-шпион и межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе", - пишет издание.

Провокации Северной Кореи

В последние недели Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей. Издание The New York Times сообщило, что в США предполагается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

В то же время СМИ пишут и о том, что Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

В Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.

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КНДР