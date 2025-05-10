Кім Чен Ин нафантазував війну проти Заходу заради Путіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії у бік Росії. Він пообіцяв Москві допомогти "захистися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кім Чен Ина під час поїздки до Росії.
Лідер КНДР заявив, що нібито у разі "атаки" Заходу на Росію він накаже армії Північної Кореї допомогти росіянам відбивати напад.
"Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни, Російської Федерації, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відбиття військового вторгнення противника відповідно до всіх положень і духу Договору 1945-46 років", - заявив Кім Чен Ин.
При цьому диктатор Північної Кореї назвав це "священною місією", яку північнокорейці "повинні виконати як брати та товариші".
Варто додати, що під час цієї промови Кім Чен Ин також назвав виправданою участь КНДР у війні проти України.
Північнокорейські війська беруть безпосередню участь у війні проти України. За даними південнокорейської розвідки, КНДР уже втратила понад 4700 військових на фронті.
Восени 2024 року Північна Корея відправила підрозділи до Курської області РФ. Нещодавно Росія вперше публічно підтвердила, що північнокорейські солдати воюють проти ЗСУ. Це також визнала і влада КНДР.
Крім живої сили, Пхеньян передає Москві боєприпаси, артилерію, балістичні ракети та інші системи озброєння, які окупанти активно застосовують проти українських міст.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.