Ким Чен Ын нафантазировал войну против Запада ради Путина

КНДР воюет против Украины

Северокорейские войска принимают непосредственное участие в войне против Украины. По данным южнокорейской разведки, КНДР уже потеряла более 4700 военных на фронте.

Осенью 2024 года Северная Корея отправила подразделения в Курскую область РФ. Недавно Россия впервые публично подтвердила, что северокорейские солдаты воюют против ВСУ. Это также признали и власти КНДР.

Кроме живой силы, Пхеньян передает Москве боеприпасы, артиллерию, баллистические ракеты и другие системы вооружения, которые оккупанты активно применяют против украинских городов.

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