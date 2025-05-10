Кім Чен Ин назвав виправданою участь КНДР у війні Росії проти України

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у російсько-українській війні була виправданою. Він назвав це здійсненням суверенних прав на захист "братньої нації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також він заявив, що Пхеньян без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать здійснювати "військові провокації проти Росії".

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і вищими представниками честі нації", - цитує Кіма держЗМІ KCNA.

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, наприкінці квітня 2025 року Північна Корея вперше запевнила, що відправила свої війська для підтримки Москви у війні проти України. Зокрема, йшлося про Курську область.

Як стало відомо ЗМІ, розміщення військ КНДР було здійснено за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону Пхеньяна з Москвою.

Днями The Wall Street Journal писало, що КНДР відправляє в РФ не тільки військових, а й дешеву робочу силу. Так, у публікації йшлося про те, що Північна Корея відправила в Росію приблизно 15 тисяч трудових мігрантів, оскільки в РФ спостерігається нестача робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей воювати проти України.

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