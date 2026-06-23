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Кім Чен Ин хоче "наздогнати світ" і взяв курс на ядерну гонку

09:20 23.06.2026 Вт
2 хв
Що вирішили за зачиненими дверима у Пхеньяні?
aimg Олена Чупровська
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)

У Північній Кореї будуть нарощувати ядерний арсенал країни, щоб "випередити весь світ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap, яке цитує слова лідера КНДР Кім Чен Ина.

З 20 по 22 червня у Північній Кореї проходило пленарне засідання Центрального комітету правлячої Трудової партії. На ньому підтвердили курс на нарощування ядерних сил - їх назвали "основою військового суверенітету" країни.

Учасники одноголосно ухвалили, що використання статусу ядерної держави є "найправильнішим та найунікальнішим способом" діяти в умовах нестабільної міжнародної ситуації.

Що планує Кім Чен Ин

  • Нарощувати ядерний потенціал "без зупинки" і "з метою випередження світу".
  • Прискорити будівництво стратегічного ракетного крейсера класу 10 000 тонн.
  • Зміцнити кордон з Південною Кореєю та збудувати нові військово-морські бази.

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності нових оборонних інфраструктурних об'єктів уздовж південного кордону.

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Пхеньян різко розкритикував Ядерну консультативну групу (ЯКГ) - спільний орган США і Південної Кореї з питань ядерного стримування. У КНДР її назвали "органом ядерної війни", спрямованим проти Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше МЗС КНДР заявило, що питання ядерного роззброєння країни є остаточно закритим - Пхеньян не збирається відмовлятися від статусу ядерної держави.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні Кім Чен Ин заявив про плани перетворити флот КНДР на ключовий елемент ядерного стримування та інтегрувати його в загальну військову доктрину.

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Кім Чен ИнПівнічна Корея