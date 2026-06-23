Кім Чен Ин хоче "наздогнати світ" і взяв курс на ядерну гонку

У Північній Кореї будуть нарощувати ядерний арсенал країни, щоб "випередити весь світ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap, яке цитує слова лідера КНДР Кім Чен Ина.
З 20 по 22 червня у Північній Кореї проходило пленарне засідання Центрального комітету правлячої Трудової партії. На ньому підтвердили курс на нарощування ядерних сил - їх назвали "основою військового суверенітету" країни.
Учасники одноголосно ухвалили, що використання статусу ядерної держави є "найправильнішим та найунікальнішим способом" діяти в умовах нестабільної міжнародної ситуації.
Кім Чен Ин також наголосив на необхідності нових оборонних інфраструктурних об'єктів уздовж південного кордону.
Пхеньян різко розкритикував Ядерну консультативну групу (ЯКГ) - спільний орган США і Південної Кореї з питань ядерного стримування. У КНДР її назвали "органом ядерної війни", спрямованим проти Північної Кореї.
Нагадаємо, раніше МЗС КНДР заявило, що питання ядерного роззброєння країни є остаточно закритим - Пхеньян не збирається відмовлятися від статусу ядерної держави.
Як повідомляло РБК-Україна, у червні Кім Чен Ин заявив про плани перетворити флот КНДР на ключовий елемент ядерного стримування та інтегрувати його в загальну військову доктрину.