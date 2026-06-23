Ким Чен Ын хочет "догнать мир" и взял курс на ядерную гонку

В Северной Корее будут наращивать ядерный арсенал страны, чтобы "опередить весь мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap, которое цитирует слова лидера КНДР Ким Чен Ина.
С 20 по 22 июня в Северной Корее проходило пленарное заседание Центрального комитета правящей Трудовой партии. На нем был подтвержден курс на наращивание ядерных сил - их назвали "основой военного суверенитета" страны.
Участники единогласно постановили, что использование статуса ядерной державы является "самым правильным и уникальным способом" действовать в условиях нестабильной международной ситуации.
Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость создания новых оборонных инфраструктурных объектов вдоль южной границы.
Пхеньян резко раскритиковал Ядерную консультативную группу (ЯКГ) - совместный орган США и Южной Кореи по вопросам ядерного сдерживания. В КНДР ее назвали "органом ядерной войны", направленным против Северной Кореи.
Напомним, ранее МИД КНДР заявило, что вопрос о ядерном разоружении страны окончательно закрыт - Пхеньян не собирается отказываться от статуса ядерной державы.
Как сообщало РБК-Украина, в июне Ким Чен Ын заявил о планах превратить флот КНДР в ключевой элемент ядерного сдерживания и интегрировать его в общую военную доктрину.