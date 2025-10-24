UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Кім Чен Ин будує меморіал солдатам війни проти України й обіцяє Путіну вічну дружбу

Фото: Кім Чен Ин будує меморіал солдатам війни проти України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея розпочала будівництво меморіалу на честь військових, які воювали проти України та нібито "захищали Курську область РФ".

Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Роки войовничого братерства, в яких ціною дорогоцінної крові було надано гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, просуватимуться без зупинки. Пхеньян завжди буде з Москвою. Наші дружба та згуртованість будуть вічними", – заявив Кім.

За його словами, виклики з боку "домінування та тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам двох країн.

Виступаючи перед військовими, Кім Чен Ин також оголосив про початок будівництва у Пхеньяні музею на честь військовослужбовців армії КНДР, які взяли участь у "звільненні Курської області Росії".

Відносини Росії та КНДР

Раніше Росія та КНДР підписали пакт про взаємну оборону. За ним Північна Корея відправила солдатів, артилерійські боєприпаси та ракети до Росії для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну.

Київ та Сеул оцінюють, що Північна Корея розгорнула понад 10 тисяч військовослужбовців у війні в обмін на економічну та військово-технічну допомогу з боку Росії.

Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні оцінило, що в боях загинуло близько 2 тисяч північнокорейських солдатів.

Як відомо, Північна Корея підтримує російську агресію проти України. Зокрема, КНДР активно веде регулярні таємні постачання озброєння. Росіяни могли отримати від Північної Кореї понад 12 млн артилерійських снарядів. Також КНДР постачає артилерію, РСЗВ та інше військове спорядження.

За даними керівника ГУР МО Кирила Буданова, окупанти давно б програли війну, якби їх не підтримували КНДР та інші союзники Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРКім Чен ИнКурська область