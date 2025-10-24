RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ким Чен Ын строит мемориал солдатам войны против Украины и обещает Путину вечную дружбу

Фото: Ким Чен Ын строит мемориал солдатам войны против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея начала строительство мемориала в честь военных, которые воевали против Украины и якобы "защищали Курскую область РФ".

Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Годы воинственного братства, в которых ценой драгоценной крови была предоставлена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут продвигаться без остановки. Пхеньян всегда будет с Москвой. Наши дружба и сплоченность будут вечными", - заявил Ким.

По его словам, вызовы со стороны "доминирования и тирании" не могут помешать связям двух стран.

Выступая перед военными, Ким Чен Ын также объявил о начале строительства в Пхеньяне музея в честь военнослужащих армии КНДР, которые приняли участие в "освобождении Курской области России".

 

Отношения России и КНДР

Ранее Россия и КНДР подписали пакт о взаимной обороне. По нему Северная Корея отправила солдат, артиллерийские боеприпасы и ракеты в Россию для поддержки полномасштабного вторжения в Украину.

Киев и Сеул оценивают, что Северная Корея развернула более 10 тысяч военнослужащих в войне в обмен на экономическую и военно-техническую помощь со стороны России.

Разведывательное агентство Южной Кореи в сентябре оценило, что в боях погибло около 2 тысяч северокорейских солдат.

Как известно, Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины. В частности, КНДР активно ведет регулярные тайные поставки вооружения. Россияне могли получить от Северной Кореи более 12 млн артиллерийских снарядов. Также КНДР поставляет артиллерию, РСЗО и другое военное снаряжение.

По данным руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, оккупанты давно бы проиграли войну, если бы их не поддерживали КНДР и другие союзники Кремля.

КНДР Ким Чен Ын Курская область