Ким був Андрій Парубій: головні відомості про вбитого політика

Андрій Володимирович Парубій - український політик, громадський діяч та військовий, який народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області.

Він здобув вищу освіту у Львівському університеті, де вивчав історію, а пізніше - політологію в аспірантурі Львівської політехніки.

Парубій розпочав свою політичну діяльність у 1990-х роках, ставши членом Соціал-національної партії України. У 2004 році він приєднався до партії "Наша Україна", а згодом - до "Фронту змін" Арсенія Яценюка та "Батьківщини".

Вже у 2014 році став одним із засновників партії "Народний фронт" і був обраний народним депутатом Верховної Ради.

У лютому 2014 року, після початку Революції Гідності, Парубій був призначений секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Він активно сприяв створенню Національної гвардії України, об'єднавши загони самооборони Майдану та "Правого сектору".

Після відставки з посади секретаря РНБО у серпні 2014 року, він повернувся до парламентської діяльності.

З 2016 по 2019 рік Андрій Парубій обіймав посаду голови Верховної Ради України. Після цього він продовжував працювати народним депутатом, обраним від партії "Європейська Солідарність".

Нагороди Парубія

Андрій Парубій був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних основ української державності, а також орденом "За заслуги" III ступеня за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Він також був відзначений почесною грамотою президента України

Крім цього, Парубій був почесним громадянином міста Червонограда та отримав відзнака від МВС України - пістолет "Форт-17-05" у березні 2014 року. У 2019 році отримав хрест Святого Андрія Первозванного від Константинопольської православної церкви.

Андрій Парубій залишив значний слід в історії сучасної України, зокрема у сфері національної безпеки, парламентаризму та громадської активності.