Яким буде курс долара та євро наприкінці вересня: прогноз банкіра

Сезонна активність

За його словами, ринок буде досить жвавим, однак ця "жвавість" має сезонний характер. НБУ продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості" та в разі потреби виходитиме з валютними інтервенціями. Їхній обсяг становитиме до 800 млн доларів на тиждень.

На курс впливатимуть суто економічні фактори: рівень інфляції, розвиток основних галузей, експортний виторг та обсяги міжнародної фінансової допомоги. Водночас геополітичні ризики, пов’язані з війною, не визначатимуть ситуацію на ринку, а лише ситуативно коригуватимуть його.

Прогноз для долара та євро

За прогнозами експерта, курс долара утримається в межах 41,2-41,5 грн. Євро може демонструвати більшу динаміку через коливання пари долар/євро на світових торгах, однак навряд чи перевищить позначку у 49 грн.

Основні характеристики ринку (22-28 вересня)

Долар: 41,2-41,5 грн (міжбанк та готівка).

Євро: 47,5-49 грн (міжбанк та готівка).

Різниця між міжбанком і готівкою складе в середньому 0,1-0,15 грн.

Середні відхилення курсу протягом тижня очікуються в межах 1-1,5%.

Таким чином, валютний ринок залишиться у стані "звичних змін". Різких стрибків чи нових тенденцій найближчим часом не прогнозується.