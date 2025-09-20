Яким буде курс долара та євро наприкінці вересня: прогноз банкіра

Валютний ринок України наступного тижня залишатиметься стабільним, суттєвих коливань не очікується.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
За його словами, ринок буде досить жвавим, однак ця "жвавість" має сезонний характер. НБУ продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості" та в разі потреби виходитиме з валютними інтервенціями. Їхній обсяг становитиме до 800 млн доларів на тиждень.
На курс впливатимуть суто економічні фактори: рівень інфляції, розвиток основних галузей, експортний виторг та обсяги міжнародної фінансової допомоги. Водночас геополітичні ризики, пов’язані з війною, не визначатимуть ситуацію на ринку, а лише ситуативно коригуватимуть його.
За прогнозами експерта, курс долара утримається в межах 41,2-41,5 грн. Євро може демонструвати більшу динаміку через коливання пари долар/євро на світових торгах, однак навряд чи перевищить позначку у 49 грн.
Таким чином, валютний ринок залишиться у стані "звичних змін". Різких стрибків чи нових тенденцій найближчим часом не прогнозується.
Нагадаємо, в проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс на 2025 рік очікується на рівні 42,4 грн/долар. При цьому очікується стрибок курсу наступного року до 45,7 грн/долар.
Крім того, Кабмін заклав у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс євро на рівні 49,4 грн/євро.