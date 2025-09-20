Каким будет курс доллара и евро в конце сентября: прогноз банкира

Валютный рынок Украины на следующей неделе будет оставаться стабильным, существенных колебаний не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
По его словам, рынок будет достаточно оживленным, однако эта "живость" имеет сезонный характер. НБУ продолжает придерживаться режима "управляемой гибкости" и в случае необходимости будет выходить с валютными интервенциями. Их объем составит до 800 млн долларов в неделю.
На курс будут влиять чисто экономические факторы: уровень инфляции, развитие основных отраслей, экспортная выручка и объемы международной финансовой помощи. В то же время геополитические риски, связанные с войной, не будут определять ситуацию на рынке, а лишь ситуативно корректировать его.
По прогнозам эксперта, курс доллара удержится в пределах 41,2-41,5 грн. Евро может демонстрировать большую динамику из-за колебаний пары доллар/евро на мировых торгах, однако вряд ли превысит отметку в 49 грн.
Таким образом, валютный рынок останется в состоянии "привычных изменений". Резких скачков или новых тенденций в ближайшее время не прогнозируется.
Напомним, в проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.
Кроме того, Кабмин заложил в проект госбюджета на 2026 год средний курс евро на уровне 49,4 грн/евро.