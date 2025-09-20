RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Каким будет курс доллара и евро в конце сентября: прогноз банкира

Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Валютный рынок Украины на следующей неделе будет оставаться стабильным, существенных колебаний не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Сезонная активность

По его словам, рынок будет достаточно оживленным, однако эта "живость" имеет сезонный характер. НБУ продолжает придерживаться режима "управляемой гибкости" и в случае необходимости будет выходить с валютными интервенциями. Их объем составит до 800 млн долларов в неделю.

На курс будут влиять чисто экономические факторы: уровень инфляции, развитие основных отраслей, экспортная выручка и объемы международной финансовой помощи. В то же время геополитические риски, связанные с войной, не будут определять ситуацию на рынке, а лишь ситуативно корректировать его.

Прогноз для доллара и евро

По прогнозам эксперта, курс доллара удержится в пределах 41,2-41,5 грн. Евро может демонстрировать большую динамику из-за колебаний пары доллар/евро на мировых торгах, однако вряд ли превысит отметку в 49 грн.

Основные характеристики рынка (22-28 сентября)

  • Доллар: 41,2-41,5 грн (межбанк и наличные).
  • Евро: 47,5-49 грн (межбанк и наличные).
  • Разница между межбанком и наличными составит в среднем 0,1-0,15 грн.
  • Средние отклонения курса в течение недели ожидаются в пределах 1-1,5%.

Таким образом, валютный рынок останется в состоянии "привычных изменений". Резких скачков или новых тенденций в ближайшее время не прогнозируется.

 

Напомним, в проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.

Кроме того, Кабмин заложил в проект госбюджета на 2026 год средний курс евро на уровне 49,4 грн/евро.

