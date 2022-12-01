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Кім анонсував підключення Снігурівки до електромережі

Фото: Кім анонсував підключення Снігурування до електромережі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім анонсував відновлення електропостачання у звільненому місті Снігурівка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника ОВА.

За його словами, мешканцям районного центру Миколаївської області до повернення світла до будинків залишилося чекати близько 30 хвилин.

Нагадаємо, Снігурівку деокупували 10 листопада. Тоді українські військові опублікували відео із населеного пункту.

Також повідомлялося, що у Снігурівці з 21 листопада ввели комендантську годину. Він триватиме з 18:00 до 07:00.

Крім того, ми писали, що у деокупованій Снігурівці Миколаївської області знову відкрилося поліцейське відділення.

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Миколаївська областьВиталий КимЕлектроенергія