Ким анонсировал подключение Снигиревки к электросети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОВА.

По его словам, жителям районного центра Николаевской области до возвращения света в дома осталось ждать около 30 минут.

Напомним, Снигиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта.

Также сообщалось, что в Снигиревке с 21 ноября ввели комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.

Кроме того, мы писали, что в деоккупированной Снигиревке Николаевской области снова открылось полицейское отделение.

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