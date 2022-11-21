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У Снігурівці вводять комендантську годину: скільки триватиме

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Снігурівка, Понеділок 21 листопада 2022 17:09
У Снігурівці вводять комендантську годину: скільки триватиме Фото: у Снігурівці вводять комендантську годину (t.me/UA_National_Police)
Автор: Руслан Гаращенко

У звільненій Снігурівці Миколаївської області з 21 листопада вводять комендантську годину. Вона триватиме з 18:00 до 07:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави військової адміністрації міста Івана Кухта.

"Згідно з моим розпорядженням на території Снігурівського міського територіального товариства введено комендантську годину. Вона діятиме з 21 листопада 2022 року в населених пунктах на території громади з 18 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Херсоні 12 листопада ввели комендантську годину . Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Як повідомлялося, 10 листопада українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) . Наші бійці опублікували відео із населеного пункту.

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Миколаївська область Комендантська година
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