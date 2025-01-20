Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Київська кільцева електричка змінила логіку нумерації рейсів. Так пасажирам має бути легше шукати інформацію про спізнення того чи іншого поїзда Kyiv City Express.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Telegram.
Українцям розповіли, що дехто вже міг помітити зміни в нумерації рейсів Kyiv City Express.
"З першого дня нового графіку руху 2024/2025 ми змінили логіку, щоб вам не треба було шукати номери та напрямок рейсів у довіднику, коли ми пишемо про спізнення поїзда №4343 на 4 хвилини", - пояснили пасажирам.
Уточнюється, що тепер рейси мають назви:
Так, електропоїзди, що відправлятимуться зі станції "Святошин" за годинниковою стрілкою - в напрямку "Дарниці" (через "Почайну") та далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Вокзальну") мають:
Тобто перший поїзд на добу зі станції "Дарниця" (в напрямку станції "Святошин" через "Вокзальну") називатиметься А01, другий - А02, і так далі.
Табло кільцевої електрички в Києві (фото: t.me/kyiv_city_express)
Тим часом поїзди, що відправляються зі станції "Святошин" проти годинникової стрілки - в напрямку "Дарниці" через "Вокзальну", і далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Почайну"), матимуть назву "Б".
Тобто перший рейс із "Дарниці" (в напрямку "Святошин" через "Райдужний"), матиме назву Б01, другий - Б02, і так далі.
Громадянам нагадали також, що продовжують працювати над оновленням сайту Київської кільцевої електрички.
"Проте вже зараз можна зручно дивитись розклад та нову нумерацію поїздів київського кільця", - додали у прес-службі Kyiv City Express.
Зазначається, що оновлена нумерація рейсів доступна також:
Допис Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Нагадаємо, київська міська електричка або Kyiv City Express - лінія міського електропоїзда, що пролягає кільцем Київського залізничного вузла.
Її відкрили 2 вересня 2009 року (тоді як курсування по кільцю стартувало 4 жовтня 2011 року). Міська електричка стала шостим видом громадського транспорту в Києві (після трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та фунікулера).
У березні 2022 року кільцеву електричку передали під управління "Укрзалізниці".
Нині маршруті Kyiv City Express задіяні електропоїзди, капітально відремонтовані на власних потужностях УЗ. В них оновлені всі основні системи (колісні пари, тягові двигуни та ключові вузли), а також модернізовано інтер'єр (встановлені нові сидіння, інформаційні табло тощо).
Протяжність ліній київської міської електрички - 50,8 км, а кількість станцій - 20.
Інтервал руху становить зазвичай від 10 до 30 хвилин.
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