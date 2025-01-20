Кольцевая электричка в Киеве ввела важные изменения: что нужно знать пассажирам

Киевская кольцевая электричка изменила логику нумерации рейсов. Так пассажирам должно быть легче искать информацию об опоздании того или иного поезда Kyiv City Express.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Telegram.
Украинцам рассказали, что некоторые уже могли заметить изменения в нумерации рейсов Kyiv City Express.
"С первого дня нового графика движения 2024/2025 мы изменили логику, чтобы вам не нужно было искать номера и направление рейсов в справочнике, когда мы пишем об опоздании поезда №4343 на 4 минуты", - объяснили пассажирам.
Уточняется, что теперь рейсы имеют названия:
Так, электропоезда, которые будут отправляться со станции "Святошин" по часовой стрелке - в направлении "Дарницы" (через "Почайну") и далее с "Дарницы" на "Святошин" (через "Вокзальную") имеют:
То есть первый поезд в сутки со станции "Дарница" (в направлении станции "Святошин" через "Вокзальную") будет называться А01, второй - А02, и так далее.
Табло кольцевой электрички в Киеве (фото: t.me/kyiv_city_express)
Между тем поезда, отправляющиеся со станции "Святошин" против часовой стрелки - в направлении "Дарницы" через "Вокзальную", и далее с "Дарницы" на "Святошин" (через "Почайну"), будут называться "Б".
То есть первый рейс с "Дарницы" (в направлении "Святошин" через "Радужный"), будет называться Б01, второй - Б02, и так далее.
Гражданам напомнили также, что продолжают работать над обновлением сайта Киевской кольцевой электрички.
"Однако уже сейчас можно удобно смотреть расписание и новую нумерацию поездов киевского кольца", - добавили в пресс-службе Kyiv City Express.
Отмечается, что обновленная нумерация рейсов доступна также:
Публикация Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Напомним, киевская городская электричка или Kyiv City Express - линия городского электропоезда, пролегающая по кольцу Киевского железнодорожного узла.
Ее открыли 2 сентября 2009 года (тогда как курсирование по кольцу стартовало 4 октября 2011 года). Городская электричка стала шестым видом общественного транспорта в Киеве (после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера).
В марте 2022 года кольцевую электричку передали под управление "Укрзализныци".
Сейчас на маршруте Kyiv City Express задействованы электропоезда, капитально отремонтированные на собственных мощностях УЗ. В них обновлены все основные системы (колесные пары, тяговые двигатели и ключевые узлы), а также модернизирован интерьер (установлены новые сиденья, информационные табло и т.д.).
Протяженность линий киевской городской электрички - 50,8 км, а количество станций - 20.
Интервал движения составляет обычно от 10 до 30 минут.
Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.