Нові рейси та графік: як курсуватиме Київська кільцева електричка з 15 грудня

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху Київської кільцевої електрички на 2025 рік. Починаючи із 15 грудня вона курсуватиме частіше і довше.

Компанія завершила будівельні роботи на Воскресенці у Києві, що дозволило оновити графік руху кільцевої електрички. Уже з 15 грудня запускатимуть щопівгодинні рейси, що вдвічі збільшує кількість поїздів та значно покращує зручність планування часу для пасажирів.

Крім того, повертається найпізніший вечірній маршрут: електропоїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) та прибуватиме на Святошин о 23:20. Це означає, що з вокзалу на Троєщину можна буде доїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську — навіть після закриття метро.

У пресслужбі Kyiv City Express також повідомили, що триває робота над зміною системи нумерації рейсів, щоб зробити маршрути та напрямки ще більш зрозумілими для пасажирів.