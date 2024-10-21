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Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінуси

Понеділок 21 жовтня 2024 10:15
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Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінуси Як вибрати оптимальний електричний обігрівач (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Вибір електричного обігрівача для квартири може бути складним через велику кількість моделей, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Усі обігрівачи мають свої особливості, які роблять їх придатними для різних приміщень та умов.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає основні види електричних обігрівачів, їх переваги та недоліки, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.

Тепловентилятори

Тепловентилятори є одним із найшвидших способів обігріву приміщення. Ці прилади використовують вентилятор для поширення теплого повітря, яке генерується за допомогою нагрівального елементу. Вони є ідеальним рішенням для тих, хто шукає компактний і доступний варіант.

Плюси:

  • Дуже швидкий нагрів приміщення.
  • Компактні та легкі.
  • Доступна ціна.
  • Можливість спрямувати потік теплого повітря в конкретну зону.

Мінуси:

  • Шум під час роботи через вентилятор.
  • Низька енергоефективність, високе споживання електроенергії.
  • Сушать повітря та можуть підіймати пил.

Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінусиТепловентилятор (фото: Freepik.com)

Конвектори

Конвектори є одним із найпоширеніших приладів для обігріву приміщень. Їхній металевий корпус має отвори зверху і знизу, через які проходить повітря, нагріваючись від внутрішнього елемента. Вони швидко нагрівають повітря, не займаючи багато місця.

Плюси:

  • Швидке нагрівання повітря.
  • Можливість настінного або підлогового монтажу.
  • Захист від пилу та вологи, що дозволяє використовувати їх у ванних кімнатах.
  • Легкі та компактні.

Мінуси:

  • Після вимкнення швидко остигають, і температура в приміщенні знижується.
  • Переносять пил та сушать повітря.
  • Не підходять для дитячих кімнат через створення повітряних потоків.

Масляні радіатори

Масляні радіатори заповнені спеціальним маслом, яке нагрівається та довго зберігає тепло навіть після вимкнення. Вони працюють тихо і поступово віддають тепло, що робить їх ідеальними для використання в спальних кімнатах.

Плюси:

  • Тривале збереження тепла після вимкнення.
  • Бесшумність у роботі.
  • Не пересушують повітря.
  • Надійні та довговічні.

Мінуси:

  • Можуть перегріватися до високих температур.
  • Великі й важкі.
  • Потребують часу на повне нагрівання.

Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінусиМасляний радіатор (фото: Freepik.com)

Інверторні кондиціонери

Інверторні кондиціонери не тільки охолоджують, але й ефективно обігрівають приміщення. Вони працюють за принципом теплового насоса, передаючи теплову енергію ззовні до кімнати. Така система може працювати навіть при низьких температурах.

Плюси:

  • Високий рівень енергоефективності (1 кВт електрики = до 4 кВт тепла).
  • Можливість підтримувати стабільну температуру на низьких обертах.
  • Універсальність у будь-яку пору року.
  • Тиха робота.

Мінуси:

  • Висока початкова вартість встановлення.
  • Ефективність знижується при сильних морозах.
  • Потребує професійного монтажу та регулярного обслуговування.

Інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоні обігрівачі нагрівають не повітря, а предмети та стіни в приміщенні, які потім віддають тепло навколишньому простору. Завдяки цьому вони можуть швидко створити комфортну температуру, навіть у великому приміщенні або на відкритому просторі.

Плюси:

  • Ефективне нагрівання предметів, що зберігають тепло.
  • Можливість монтажу на стіни або стелю.
  • Довгий період підтримання тепла після вимкнення.
  • Економічні у використанні при підключенні до терморегулятора.

Мінуси:

  • Можуть бути досить дорогими.
  • Потребують правильно підібраної потужності для конкретної площі приміщення.
  • Не підходять для обігріву всього приміщення в холодних умовах.

Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінусиІнфрачервоний обігрівач (фото: Freepik.com)

Раніше ми писали про 9 способів зігрітися у квартирі, поки не дали опалення.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.

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