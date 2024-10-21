Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінуси

Вибір електричного обігрівача для квартири може бути складним через велику кількість моделей, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Усі обігрівачи мають свої особливості, які роблять їх придатними для різних приміщень та умов.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає основні види електричних обігрівачів, їх переваги та недоліки, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.

Тепловентилятори

Тепловентилятори є одним із найшвидших способів обігріву приміщення. Ці прилади використовують вентилятор для поширення теплого повітря, яке генерується за допомогою нагрівального елементу. Вони є ідеальним рішенням для тих, хто шукає компактний і доступний варіант.

Плюси:

Дуже швидкий нагрів приміщення.

Компактні та легкі.

Доступна ціна.

Можливість спрямувати потік теплого повітря в конкретну зону.

Мінуси:

Шум під час роботи через вентилятор.

Низька енергоефективність, високе споживання електроенергії.

Сушать повітря та можуть підіймати пил.

Тепловентилятор (фото: Freepik.com)

Конвектори

Конвектори є одним із найпоширеніших приладів для обігріву приміщень. Їхній металевий корпус має отвори зверху і знизу, через які проходить повітря, нагріваючись від внутрішнього елемента. Вони швидко нагрівають повітря, не займаючи багато місця.

Плюси:

Швидке нагрівання повітря.

Можливість настінного або підлогового монтажу.

Захист від пилу та вологи, що дозволяє використовувати їх у ванних кімнатах.

Легкі та компактні.

Мінуси:

Після вимкнення швидко остигають, і температура в приміщенні знижується.

Переносять пил та сушать повітря.

Не підходять для дитячих кімнат через створення повітряних потоків.

Масляні радіатори

Масляні радіатори заповнені спеціальним маслом, яке нагрівається та довго зберігає тепло навіть після вимкнення. Вони працюють тихо і поступово віддають тепло, що робить їх ідеальними для використання в спальних кімнатах.

Плюси:

Тривале збереження тепла після вимкнення.

Бесшумність у роботі.

Не пересушують повітря.

Надійні та довговічні.

Мінуси:

Можуть перегріватися до високих температур.

Великі й важкі.

Потребують часу на повне нагрівання.

Масляний радіатор (фото: Freepik.com)

Інверторні кондиціонери

Інверторні кондиціонери не тільки охолоджують, але й ефективно обігрівають приміщення. Вони працюють за принципом теплового насоса, передаючи теплову енергію ззовні до кімнати. Така система може працювати навіть при низьких температурах.

Плюси:

Високий рівень енергоефективності (1 кВт електрики = до 4 кВт тепла).

Можливість підтримувати стабільну температуру на низьких обертах.

Універсальність у будь-яку пору року.

Тиха робота.

Мінуси:

Висока початкова вартість встановлення.

Ефективність знижується при сильних морозах.

Потребує професійного монтажу та регулярного обслуговування.

Інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоні обігрівачі нагрівають не повітря, а предмети та стіни в приміщенні, які потім віддають тепло навколишньому простору. Завдяки цьому вони можуть швидко створити комфортну температуру, навіть у великому приміщенні або на відкритому просторі.

Плюси:

Ефективне нагрівання предметів, що зберігають тепло.

Можливість монтажу на стіни або стелю.

Довгий період підтримання тепла після вимкнення.

Економічні у використанні при підключенні до терморегулятора.

Мінуси:

Можуть бути досить дорогими.

Потребують правильно підібраної потужності для конкретної площі приміщення.

Не підходять для обігріву всього приміщення в холодних умовах.

Інфрачервоний обігрівач (фото: Freepik.com)