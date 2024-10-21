Як розумно обрати електричний обігрівач для квартири: всі плюси та мінуси
Вибір електричного обігрівача для квартири може бути складним через велику кількість моделей, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Усі обігрівачи мають свої особливості, які роблять їх придатними для різних приміщень та умов.
РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає основні види електричних обігрівачів, їх переваги та недоліки, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.
Тепловентилятори
Тепловентилятори є одним із найшвидших способів обігріву приміщення. Ці прилади використовують вентилятор для поширення теплого повітря, яке генерується за допомогою нагрівального елементу. Вони є ідеальним рішенням для тих, хто шукає компактний і доступний варіант.
Плюси:
- Дуже швидкий нагрів приміщення.
- Компактні та легкі.
- Доступна ціна.
- Можливість спрямувати потік теплого повітря в конкретну зону.
Мінуси:
- Шум під час роботи через вентилятор.
- Низька енергоефективність, високе споживання електроенергії.
- Сушать повітря та можуть підіймати пил.
Тепловентилятор (фото: Freepik.com)
Конвектори
Конвектори є одним із найпоширеніших приладів для обігріву приміщень. Їхній металевий корпус має отвори зверху і знизу, через які проходить повітря, нагріваючись від внутрішнього елемента. Вони швидко нагрівають повітря, не займаючи багато місця.
Плюси:
- Швидке нагрівання повітря.
- Можливість настінного або підлогового монтажу.
- Захист від пилу та вологи, що дозволяє використовувати їх у ванних кімнатах.
- Легкі та компактні.
Мінуси:
- Після вимкнення швидко остигають, і температура в приміщенні знижується.
- Переносять пил та сушать повітря.
- Не підходять для дитячих кімнат через створення повітряних потоків.
Масляні радіатори
Масляні радіатори заповнені спеціальним маслом, яке нагрівається та довго зберігає тепло навіть після вимкнення. Вони працюють тихо і поступово віддають тепло, що робить їх ідеальними для використання в спальних кімнатах.
Плюси:
- Тривале збереження тепла після вимкнення.
- Бесшумність у роботі.
- Не пересушують повітря.
- Надійні та довговічні.
Мінуси:
- Можуть перегріватися до високих температур.
- Великі й важкі.
- Потребують часу на повне нагрівання.
Масляний радіатор (фото: Freepik.com)
Інверторні кондиціонери
Інверторні кондиціонери не тільки охолоджують, але й ефективно обігрівають приміщення. Вони працюють за принципом теплового насоса, передаючи теплову енергію ззовні до кімнати. Така система може працювати навіть при низьких температурах.
Плюси:
- Високий рівень енергоефективності (1 кВт електрики = до 4 кВт тепла).
- Можливість підтримувати стабільну температуру на низьких обертах.
- Універсальність у будь-яку пору року.
- Тиха робота.
Мінуси:
- Висока початкова вартість встановлення.
- Ефективність знижується при сильних морозах.
- Потребує професійного монтажу та регулярного обслуговування.
Інфрачервоні обігрівачі
Інфрачервоні обігрівачі нагрівають не повітря, а предмети та стіни в приміщенні, які потім віддають тепло навколишньому простору. Завдяки цьому вони можуть швидко створити комфортну температуру, навіть у великому приміщенні або на відкритому просторі.
Плюси:
- Ефективне нагрівання предметів, що зберігають тепло.
- Можливість монтажу на стіни або стелю.
- Довгий період підтримання тепла після вимкнення.
- Економічні у використанні при підключенні до терморегулятора.
Мінуси:
- Можуть бути досить дорогими.
- Потребують правильно підібраної потужності для конкретної площі приміщення.
- Не підходять для обігріву всього приміщення в холодних умовах.
Інфрачервоний обігрівач (фото: Freepik.com)
Раніше ми писали про 9 способів зігрітися у квартирі, поки не дали опалення.
Читайте також, як вибрати найкращі види утеплювача для будинків.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.